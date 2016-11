Heather will Ben heimlich mit ihrer Schwester Stephanie verkuppeln. Unter einem Vorwand lockt sie ihn in ein Cafè. Zwar bemerkt Ben schnell, dass Stephanie nicht zu ihm passt. Doch Roman wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich mit Heather auszugehen und glaubt, ein Doppeldate mit Ben und Heathers Schwester könnte das Eis brechen. Derweil lässt sich Alonzo dazu überreden, den Hund seiner Chefin bei der San Diego-Hundeshow zu präsentieren, was ihm wider Erwarten sogar großen Spaß macht.