Der beste Freund: Freikarten für einen Freizeitpark sind eine prima Sache. Blöd wird es nur, wenn man zwei Karten bekommt, aber fünf Aliens zuhause hat, die alle mit wollen. Natürlich will Tommy seinen Lieblings-Alien Dinko mitnehmen. Ausgerechnet jetzt taucht aber Dinkos identischer Cousin Danko auf und buhlt um Tommys Gunst. Dinko ist außer sich! Wird es sein Cousin wieder einmal schaffen, ihn aus dem Rennen zu werfen? Das Bonbon-Geheimnis: Swanky zerstört versehentlich die Lautsprecheranlage von Tommy. Kein Problem, denn schließlich kann man neue Lautsprecher kaufen wenn man Geld hat! Das haben Tommy und seine außerirdischen Freunde aber nicht. Also ist Jobsuche angesagt. Zum Glück hat Captain Spangley Arbeit für die vier. Allerdings muss er seinen neuen Mitarbeitern das Geheimnis der Karamellherstellung verraten. Ob das Geheimnis bei ihnen gut aufgehoben ist? Der Uhrenräuber: Jeder weiß, Wochenenden sind immer zu kurz! Auch Tommy ärgert sich, dass er am vergangenen Wochenende wieder nicht alles geschafft hat. Wie gerne hätte er mehr Zeit! Dinko, sein außerirdischer Freund, möchte Tommy nur zu gerne diesen Wunsch erfüllen. Mit der Lösung des Problems geht er diesmal jedoch entschieden zu weit!