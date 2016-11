Pet Alien - Einfall aus dem All Heute | KiKa | 06:35 - 07:10 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Das Horror-Skop: Die Menschen auf der Erde haben merkwürdige Erfindungen. Da gibt es zum Beispiel diese kleinen Texte, die einem die Zukunft voraussagen. Dinko jedenfalls ist fasziniert, als Tommy ihm und den anderen Aliens aus der Zeitung die Horoskope vorliest. Aber seine Begeisterung wandelt sich in blankes Entsetzen, als er hört, dass Tommys Horoskop seinem Schützling Ungemach voraussagt. Kann Dinko Tommys Zukunft ändern? Der Hirnsauger-Fußball: Sport ist Mord! Und, dass Fußball aufs Gehirn schlägt, weiß man auch schon längst. Nur Tommy muss diese Erfahrung erst leidvoll machen. Beim Fußballspielen mit Dinko und Gumpers wird er vom Ball am Kopf getroffen. Als Tommy wieder zu sich kommt, hat er alles vergessen. Auch wer sein bester Freund ist. Dinko und Gumpers sind sich sicher, dass böse Außerirdische Tommys Gehirn geklaut haben. Sie versuchen alles, um Tommy zu helfen. Swanky hat mit dem hirnlosen Tommy indessen ganz andere Pläne … Die Schrecksekunde: Tommy ist krank, sehr krank! Er hat einen Schluckauf und die drei Außerirdischen Gumpers, Dinko und Swanky befürchten, dass es sich dabei um eine ganz gefährliche Krankheit von der Erde handelt. Zum Glück weiß Tommy, wie man die Krankheit heilt: mit Erschrecken! Da lassen sich die drei Aliens nicht lange bitten. Untertitel: Das Horror-Skop / Der Hirnsauger-Fußball / Die Schrecksekunde Laufzeit: 35 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA, F 2003 Regie: Andrew Young Folge: 36 FSK: 6