Lampenfieber: Ein großer Talentwettbewerb in seiner Schule stellt Tommy vor große Probleme. Denn er kann nichts, jedenfalls nicht Besonderes, das er vorführen könnte. Blamieren wird er sich in jedem Fall. Entweder er tritt gar nicht erst an oder er macht sich auf der Bühne lächerlich. Das können seine außerirdischen Freunde keinesfalls zulassen! Ein Talent für Tommy muss her, aber fix! Der Piraten-Hund: Swanky hat die Nase voll! Scruffy, der Hund, geht ihm mal wieder gehörig auf die Nerven. Aber diesmal greift Swanky durch. Kurzerhand setzt er den Hund auf die Straße. Scruffy, der nur spielen wollte, ist zu Tode betrübt. Will ihn jetzt niemand mehr? Da entdeckt er Captain Spangley, der seltsam vor sich hin murmelt. Findet Scruffy bei ihm ein neues Zuhause? Die Katze des Bösen: Ein süßes kleines Kätzchen, das erweicht jedes Herz. So auch das von Tommy, als er eines Tages ein solches Tier findet. Natürlich nimmt er das Kätzchen mit, um ihm im Leuchtturm ein neues Zuhause zu geben. Aber er hat nicht mit dem Widerstand seiner außerirdischen Freunde gerechnet! Für sie ist das Kätzchen eine gefährliche Bestie. Tommy hält das für Geschwätz. Ein fataler Irrtum!