Ins Erdreich verbannen wir all das, was wir schützen, verbergen oder miteinander verbinden möchten. Vieles davon entlastet die Infrastruktur und schafft "über Tage" Platz, wie zum Beispiel Rohre und Leitungen für die Energieversorgung. Anderes ist streng geheim oder tierischen Erdbewohnern vorbehalten. Genau in diese verborgenen Unterwelten steigt LexiTV hinab: in eine ehemalige Schatzkammer unter einer Bank in Magdeburg; in den bombensicheren Waldbunker von Erich Honecker und zu den Vorreitern der unterirdischen Baukunst - den Maulwürfen. Spannende und seltene Einblicke in ein Parallel-Universum direkt unter unseren Füßen!