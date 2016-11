Was hat es mit den merkwürdigen Unwettern auf sich, die rund um den Ort Roscoe immer öfter Todesopfer fordern? Sheriff Bradley will herausfinden, warum seine Stadt so oft von Blitzen heimgesucht wird. Ein Reisender berichtet Bradley von einem Dämon, der mit Blitzen tötet. Bradley winkt ab, dabei hätte ihm lieber besser zuhören sollen.