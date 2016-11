Wer aufgibt ist tot Heute | ARD | 20:15 - 21:45 Uhr | Tragikomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Paul (Bjarne Mädel) weilt nach einem selbstverschuldeten Autounfall in einer Zwischenwelt. Hier durchlebt er seinen letzten Tag immer wieder. Die Sehnsucht, sein Leben zu ändern, nimmt groteske Züge an. Seine Frau, seine Tochter und seine Geliebte wundern sich. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Tragikomödie, D 2016 Regie: Stephan Wagner FSK: 6 Schauspieler: Paul Lohmann Bjarne Mädel Edith Lohmann Katharina Marie Schubert Sonja Lohmann Amber Bongard Angie Friederike Kempter Max David C. Bunners Ärztin Charlotte Bohning Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets