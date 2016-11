Aber auch Otto macht mal Pause: "Dauernd überkommt mich ein Drang nach häuslicher Gemütlichkeit und beschaulicher Ruhe - zum Glück hält der nie länger als 5 Minuten an." Otto hat also nur eine kleine Atempause gemacht, um so tief Luft zu holen, dass sein "Holdrio again" nicht zu überhören ist. 'Man könnte es auch eine Denkpause nennen', korrigiert Otto, "denn viel gedacht habe ich in der Zwischenzeit eigentlich nicht." Er hat eher geschnuppert, ob irgendetwas Brauchbares in der Luft liegt. Und einige neue Themen hat er dabei aufgeschnappt. Zum Beispiel einen politischen Skandal, nämlich die Tatsache, dass es schon wieder Herbst wird: "Ja, da muss ich Sie doch fragen, wer hat denn bereits vor Monaten? Wer hat denn schon im Sommer darauf hingewiesen, dass die Tage kürzer werden! Wer hat denn gewarnt? Vor dem, was nun eingetreten ist? Für jedermann sichtbar? Gehen Sie doch hinaus! Schauen Sie sich doch einmal um draußen im Lande! Sehen Sie sich doch nur unsere Wälder an! Ja, wo sind sie denn, die Blätter? Wir haben den Verlust des gesamten deutschen Blattbestandes zu beklagen! Ach, erzählen Sie mir doch nichts von Tatsachen! Das sind doch Fakten!"