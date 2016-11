Draufgänger Danny Krueger ist zurück! Der Rebell hat es mit der Hilfe seinen Vaters geschafft und wurde an der ehrwürdigen Fast Lane Racing Academy aufgenommen. Doch der erfolgsverwöhnte Rennfahrer hat es dort mit den besten Fahrern der Welt zu tun und kann es bald nicht mehr mit seinen Kontrahenten aufnehmen. Nach einem tragischen Unfall verliert Danny seinen Beifahrer und ist in Gefahr sein Stipendium zu verlieren. Um weiterhin auf der Academy bleiben zu dürfen, ist er gezwungen mit seinem Highschool-Kontrahenten Jake Kendall zu arbeiten. Nach heftigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Rivalen müssen sie zusammen einen Weg finden den Weltklasse-Champion Enzo Lauricello zu besiegen. Werden es Danny und Jake schaffen in einem alles entscheidenden Rennen gemeinsam an die Spitze zu fahren?