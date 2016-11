Sophie Massieu und ihr Hund Pongo entdecken diesmal die Stadt Saint-Louis im Senegal. Die Spuren der Kolonialzeit sind in der Architektur der Häuser bis heute sichtbar, zum Beispiel an den Innenhöfen mit ihren breiten Arkaden und an den schmiedeeisernen Balkonen. Eine Einwohnerin von Saint-Louis führt Sophie durch ihre Heimatstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Sophie begegnet auch einer Griot-Familie. Diese Menschen spielen in der senegalesischen Kultur eine wichtige Rolle, denn sie gelten als Bewahrer der oralen Literatur und Musik und tradieren die Geschichte von einer Generation zur nächsten. Ihnen ist es zu verdanken, dass die uralten Sagen aus den afrikanischen Königreichen die Jahrhunderte überdauert haben. Außerdem lernt Sophie Massieu, wie im Fluss Senegal mit einem Ringwadennetz gefischt wird. Am Ende ihrer Reise entdeckt sie den Djoudj-Nationalpark, das drittgrößte Vogelreservat der Welt. Hier verbringen rund drei Millionen Zugvögel den Winter. Über 300 Vogelarten lassen sich hier beobachten, und zur Nistzeit der Pelikane im November bietet sich ein einzigartiges Schauspiel.