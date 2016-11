Herbert Schmücke führt seine Ermittlungen in diesem Fall undercover als Kurpatient. In einer Kurklinik in Bad Kösen sind raffinierte Erpresser am Werk. Ein Seitensprung während der Kur kann ahnungslosen Patienten dort zum Verhängnis werden. Mit heimlichen Videoaufzeichnungen der Schäferstündchen werden die Treulosen anschließend erpresst. Die Hauptkommissare Schmücke und Schneider sind sich sicher, dass sie die Erpresser unter den Mitarbeitern der Kurklinik suchen müssen. Doch statt gemütlicher Undercover-Kurpatient-Ermittlung wird das Leben in der Kurklinik für den Kommissar ziemlich hart. Als Patient wird der "verheiratete Restaurantbesitzer" Schmücke gnadenlos auf Diät gesetzt. Da hilft ihm auch nicht, dass er im Diät-Kochzirkel der Klinik mitwirkt. Nach seinen anstrengenden Therapieanwendungen ist Schmücke auch noch nachts auf Beobachtungsposten und hält Ausschau nach verdächtigem Treiben. Bei so viel Einsatz findet auch Schmücke schnell seinen "Kurschatten", in der Hoffnung sich damit den Erpressern als Köder anzubieten. Aber es gibt ja auch noch Schmückes zuverlässigen Gefährten, Kommissar Herbert Schneider. Der versorgt Schmücke nicht nur mit modernster Überwachungstechnik, sondern recherchiert intensiv außerhalb des Klinikgeländes. Erst der Mord an einer sympathischen Krankenschwester bringt Schmücke und Schneider auf eine heiße Spur in diesem Fall. Über das Ausmaß der dreisten Erpressungen können die beiden Kommissare jedoch nur noch staunen. und andere.