Alles hängt wieder einmal an Wickie. Denn Halvar manövriert das Drachenboot in beträchtliche Schwierigkeiten: Zwar möchte der Kapitän die Heimfahrt abkürzen, doch den Wegezoll für den dänischen Kanal will er auf keinen Fall entrichten. Das Drachenboot ächzt unter der Last der Schätze, die die Wikinger angesammelt haben. Doch noch sind es sieben lange Tage, bis sie Flake erreichen. Wie wäre es mit einer kleinen Abkürzung? Dann würde die Rückreise nur noch einen einzigen Tag dauern. Halvar, Wickie und die ganze Mannschaft sind Feuer und Flamme für die Idee. Der Haken an der Sache ist, dass die Abkürzung durch einen schmalen Kanal führt, der vom dänischen König beherrscht wird. Jeder, der hier durchfahren möchte, ist gezwungen, einen mächtigen Wegezoll zu bezahlen. Und wer nicht bezahlt, hat keine Chance, die dornenbewehrte Sperre zu überwinden, die von einem zum anderen Ufer gespannt ist. Zwingen lassen will Halvar sich nicht und Wegezoll bezahlen schon gar nicht. Aber fliegen kann sein Drachenboot auch nicht, und so liegt es ganz bei Wickie, einen guten Einfall zu haben, der die Wikinger mit all ihren Schätzen unbeschadet durch den Kanal bringt.