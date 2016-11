Nachdem T.K. wieder clean ist, möchte er an seinen angestammten Platz zurück. Ihm wird jedoch schnell klar gemacht, dass die Zeit nicht stehen geblieben ist. Der Ersatzspieler Joe Kittridge ist nicht gewillt, in die zweite Reihe zurückzutreten. Nach Marshall Pittmans Tod, erbt seine junge Tochter Juliette die 'Hawks', die aber offensichtlich keinerlei Interesse am Team hat. Und nach dem Kuss mit Nico ist Dani sich über ihre Gefühle nicht im Klaren und sucht Rat bei ihrem alten Lehrer Dr. Gunner.