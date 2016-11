Bella Block kann nicht verhindern, dass sich ein Tatverdächtiger in einem Mordfall vor ihren Augen erschießt. Aber damit ist der Mord an einer Frau noch lange nicht aufgeklärt. Währenddessen kauft Simon ein Segelboot von dem sympathischen Hanseaten Bernhard, mit dem er auch Freundschaft schließt. Bald weisen Bellas Ermittlungen in dem Mordfall ausgerechnet auf eine Spur, die zu Bernhard führt.