"4 geben alles!" ist eine neue TV-Show für die ganze Familie. Jeweils eine Familie aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wird in diversen Spielrunden auf den Prüfstand gestellt. Nah an der Lebenswirklichkeit der Zuschauer müssen die Familien zeigen, wie sie als Einheit funktionieren, wie gut sie sich kennen und wie sie gemeinsam Situationen meistern in einer Show, die ebenso überraschend ist, wie das Familienleben selbst. "4 geben alles!" rückt die Familie als Institution ins emotionale Zentrum. In Spielrunden zu Familienwerten wie "Liebe", "Spaß", "Chaos", "Abenteuer" oder "Herausforderung" geht es mal sportlich zur Sache, mal ist Geschicklichkeit gefragt, mal muss mit Köpfchen gepunktet werden. Singer-Songwriter Tim Bendzko unterstützt die drei Familien bei einem Spiel und stellt seinen aktuellen Hit vor. Durch ein Messgerät, das jeder Zuschauer im Saal ums Handgelenk trägt, ist es in vielen Aktionen möglich zu erkennen, wie viel positive Emotionalität die Familien bei den Zuschauern wecken. Es geht damit bei "4 geben alles!" nicht nur um faktische Punkte, sondern auch darum, welche Familie am sympathischsten ist. "4 geben alles!" schöpft aus dem vollen Familienleben. Laut, direkt, bunt, manchmal herausfordernd und immer unterhaltsam. Die Familien spielen um ein Preisgeld von 100 000 Euro.