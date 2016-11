Zum Geburtstag seiner Schwester will Fritz Fuchs ein besonderes Menü zubereiten - mit einer exklusiven Zutat: Fleur de Sel. Doch das spezielle Salz ist in ganz Bärstadt nicht zu finden. Salz in riesigen Mengen gibt es beim Großhändler: für Straßen, Spülmaschinen und Färbevorgänge. Nur kein "Fleur de Sel". Was ist das Besondere an diesem Salz und woher kommen die verschiedenen Salze überhaupt? Gelingt es Fritz, das "Fleur de Sel" doch selbst zu gewinnen?