Alarm am Bach! Ruft da jemand um Hilfe? Keks ist sofort im Einsatz und rettet Frida Feuersalamander. Sie ist überglücklich und erzählt Keks von ihrem Missgeschick. Frida ist im Wasser geboren und konnte früher schwimmen. Doch heute lebt sie an Land. Das macht Keks neugierig, er möchte mehr über Feuersalamander erfahren. "Löwenzähnchen" ist ein Spross der Sendung "Löwenzahn" und bietet Witziges und Wissenswertes über Tiere vor der Haustür. Die Sendung spricht besonders Vorschulkinder an. Mit Hund Keks können sie die Natur erkunden. In jeder Folge begegnet der abenteuerlustige Hund vom Bauwagen neuen Tieren und findet neue Freunde. In "Löwenzähnchen" erzählen die Tiere von sich, wie sie leben, was sie brauchen und wie sie groß werden. Und zusammen mit Keks singen sie in jeder Folge sein Lieblingslied zum Mitmachen. Auch Hund Keks hat eine Stimme. Sprecher ist Comedian, Schauspieler und Autor Oliver Kalkofe.