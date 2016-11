Ralph und Shary machen heute eine entspannte Sendung an der frischen Luft. Beim gemütlichen Picknick im Freien beobachten sie einen Ameisenstau und verraten, wie ihr eine todsichere Wette um 15 Tafeln Schokolade gewinnt, bis sich plötzlich der Erdboden auftut und ein alter Bekannter Shary mit sich in die Tiefe reißt - Außerdem werden folgende Fragen beantwortet: Wieso heißt die Black Box (Flugschreiber) Black Box, obwohl sie rot ist? "Black Box" ist Englisch und heißt übersetzt "schwarze Kiste". Black Box nennt man Flugdatenschreiber, von denen immer zwei in einem Flugzeug eingebaut sind. Sie zeichnen während des Fluges alle möglichen technischen Daten auf wie Flughöhe, Geschwindigkeit und Funksprüche. Nur: Die Black Box ist rot! Wie kam sie dann zu ihrem Namen? Ralph weiß die Antwort. Wie entsteht ein Stau? Und wie kommt die Meldung ins Radio? Was heißt eigentlich "sturmfreie Bude"? Was ist ein Palindrom? Woher weiß die Waschanlage, wie groß das Auto ist?