Nino ist acht Jahre alt und hat richtig viele Hobbys: Er spielt Gitarre, liebt Fußball und schwimmt auch gern. Ninos Papa kommt aus Frankreich und deshalb will Nino bei "Schmecksplosion" für seine Freunde auch was typisch Französisches kochen. Es gibt Crêpes, französische Pfannkuchen. Die Zubereitung ist eine echte Herausforderung, denn beim Wenden in der Pfanne dürfen die Crêpes nicht auseinander fallen. Gemeinsam mit seinem besten Freund Nik legt sich Nino mächtig ins Zeug: Sogar das Mehl für die Crêpes mahlen die beiden selbst. Am Ende fliegen die Crêpes bis hoch unter die Decke. Ob sie auch wieder sicher in der Pfanne landen?