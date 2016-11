Bei Shary und Ralph brodelt es heute im Zauberkessel: Es geht um Alchemie! Sie verraten mit einem Experiment, was ein blau-gelbes Wunder mit Oxidation und Reduktion zu tun hat - und die Antworten auf folgende Fragen: * Wie und wann wechselt das Chamäleon seine Farbe? * Wie funktioniert ein Tintenkiller? * Was ist ein Flammkuchen und warum heißt er so? * Warum sind die Haare bei Geigenbögen immer weiß? * Warum gibt es Menschen mit heller und dunkler Hautfarbe? Die meisten Menschen in Afrika haben eine dunkle, in Europa eine helle Haut. Merkwürdig dabei ist vor allem, dass die Nordlichter von den Menschen in Afrika abstammen - und irgendwann wohl mal die Farbe gewechselt haben. Können sie sich etwa so besser im Schnee verstecken?