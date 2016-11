Piwi ist schwer in Anke verliebt. Doch das junge Glück währt nicht lange. Bei einem Badeausflug bekommt Anke plötzlich Bauchkrämpfe. Piwi bringt sie sofort zu seinem Vater in die Praxis. Da Anke für ein Praktikum längere Zeit in Afrika war, hält Christian zunächst Malaria für die Ursache. Doch der Verdacht zerschlägt sich, als Anke nach einem Kreislaufkollaps in der Notaufnahme landet. Ihr Zustand ist lebensbedrohlich. Christian und Michael versuchen fieberhaft herauszufinden, woran die junge Frau leidet. Schließlich stößt Christian auf den entscheidenden Hinweis: Schmetterlingsmücken. Die Insekten übertragen eine extrem seltene Krankheit, die die inneren Organe zersetzt. Im letzten Moment kann Christian die Therapie einleiten. Zuhause hat Christian einen weitaus leichteren Fall zu lösen. Paul gibt vor, krank zu sein, und will plötzlich nicht mehr in die Schule. Christian durchschaut seinen Sohn natürlich. Der gesteht, dass er von seinen Mitschülern gehänselt wird, weil ihn die kleine Tiffany vor allen anhimmelt. Ihre Schwärmerei ist ihm peinlich. Dabei mag er Tiffany eigentlich ganz gern. Christians väterlicher Rat: Paul soll stolz auf seine Verehrerin sein. Als Paul dann noch entdeckt, dass man mit Tiffany prima Fußball spielen kann, ist die Welt wieder in Ordnung. Inge hat derweil eine interessante Chatbekanntschaft gemacht. Seit einiger Zeit schreibt sie mit einem sympathischen, kultivierten Mann. Als sich Inge mit ihm für ein Treffen verabredet, ist die Überraschung groß. Die Internetbekanntschaft ist kein Unbekannter, sondern Bürgermeister Bernd Spengler.