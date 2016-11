Die Autobahnpolizisten sollen ein revolutionäres Elektroauto testen. Hinter dem Prototypen sind jedoch auch Verbrecher her, da die Erfindung Milliarden an Gewinn verspricht. Mittendrin in den gefährlichen Verwicklungen: Claudia, eine ehrgeizige Studentin, die zunächst von ihrem eigenen Vater für eine Industriespionin gehalten wird. Als dieser, der Erfinder und Leiter eines Forschungsinstituts, ermordet wird, eskalieren die Ereignisse - und Ben und Semir müssen "Vollstrom" geben, um die Zukunft zu retten!