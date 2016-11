Eine neue Wendung im blutigen Machtkampf um den Eisernen Thron: Das unerwartete Ende der Rivalität zwischen den Baratheon-Brüdern zwingt Catelyn Stark zu fliehen und ihren Jugendfreund und Ratsmitglied Petyr "Kleinfinger" Baelish zu handeln. Tyrion Lannister, Hand des Königs, erfährt in Königsmund von Cerseis mysteriöser Geheimwaffe und von Fehlern in König Joffreys Verteidigungsplan. Myrcella Baratheon verlässt für ihre von Tyrion arrangierte Hochzeit gerade noch rechtzeitig den Hof in Königsmund: Mit brutaler Arroganz provoziert der junge König Joffrey einen blutigen Aufstand, den selbst Tyrion nicht unter Kontrolle bringen kann. Daenerys Targaryen erleidet einen Verlust. Sie schwört, sich das zu nehmen, was ihr gehört, und sie erhält eine Einladung in das Haus der Unsterblichen. Um zu beweisen, dass er es wert ist, als Eisenmann bezeichnet zu werden, segelt Theon an die Steinerne Küste und führt einen äußerst riskanten Schachzug aus. In Harrenhal bekommt Arya ein Versprechen von Jaqen H'ghar, einem der drei Gefangenen, die sie bei einem Überfall gerettet hat. Die Nachtwache erreicht derweil die Faust, eine ehemalige Festung, von der sie hoffen, dass sie dem Vormarsch der Wildling-Armee standhält. Qhorin gibt Jon die Chance, sich zu beweisen.