Die RTL II-Trödelexperten Mauro, Otto und Sükrü waren wieder fleißig unterwegs, um die schönsten und ausgefallensten Schätzchen für die Auktionsnacht zu sammeln. Auch dieses Mal bringen die drei Profis ein Schmuckstück nach dem anderen für einen guten Zweck unter den Hammer. Vom originalen Sambakostüm aus Rio de Janeiro bis zum legendären Ford Mustang aus San Diego, vom selbstgemalten Bild von Dolly Buster bis hin zu einem Motorboot ist für jeden Sammler etwas dabei. Dieses Mal sollen die Schmuckstücke für möglichst viel Gewinn versteigert werden, denn der Erlös soll an Familie Zahumensky aus Filderstadt und ihren schwerstbehinderten Sohn Leander gehen. Für ihre Hilfsaktion erhalten die Trödelexperten Unterstützung von zahlreichen Prominenten. Dolly Buster, Manuela und Konny Reimann, Gülcan Kamps, Sarah und Pietro Lombardi, David Odonkor, "Traumfrau gesucht"-Star Walther und viele mehr haben zusätzlich Exponate in die Auktion gegeben, damit möglichst viel Spendengeld zusammenkommt. Außerdem bekommen Zuschauer, die sich nach einem Aufruf im Vorfeld beworben haben, die Gelegenheit, ihre Schätze in der Auktion zu barer Münze zu machen.