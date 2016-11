Sie ist die berühmteste Performance-Künstlerin der Welt: Marina Abramovic. Und sie war es, die die Performance-Kunst für das große Publikum salonfähig machte- mit ihrer Retrospektive "The Artist Is Present" im Jahr 2010 im Museum of Modern Art in New York. Damals kamen 750 000 Menschen, um zu sehen, wie Abramovic auf einem Stuhl sitzt, ihr gegenüber jeweils eine Person aus dem Publikum. 79 Tage lang war Abramovic anwesend und schaute in die Augen von 1545 fremden Menschen, was sie heute als die psychisch und physisch härteste Tortur ihrer Karriere bezeichnet. Dabei liegt ein halbes Jahrhundert Performance-Kunst hinter ihr in dem sie unter anderem im Feuer das Bewusstsein verlor und fast erstickte, sich auspeitschte, bis die Rückenhaut platzte, stundenlang gegen Betonpfeiler rannte. "Ich fing an mit dreißig Leuten, die mich immer nur fragten, warum das Kunst sein soll. Heute habe ich Millionen Follower im Internet und niemand fragt mehr nach dem Sinn." Seit 2010 besteht Abramovics Welt aus roten Teppichen in Hollywood, Fotoshootings in New York und der Arbeit mit jungen Künstlern in aller Welt, für die sie endlich genug Geld hat. "Dafür muss ich mich nicht entschuldigen", sagt Abramovic, die von Kollegen und Kritikern dafür angegriffen wird, Performance für den Markt greifbar gemacht zu haben. Diese Kunstform, die nach Ansicht vieler nicht festhaltbar, nicht wiederholbar und vor allem nicht verkäuflich ist. Im Herbst wird Abramovic 70 Jahre alt und ihre Autobiografie erscheint in 16 Sprachen. Darin beschreibt sie, wie sie zur Künstlerin Marina Abramovic wurde und beginnt mit ihrer Kindheit in Jugoslawien, ihren beiden Eltern, die von General Tito für ihren Partisanenkampf als Volkshelden ausgezeichnet wurden und vor allem von ihrem komplizierten Verhältnis zu ihrer Mutter, die zu Hause ein militärisches Regime ohne Zuneigung führte. ttt hat die Gelegenheit, Marina Abramovic in New York zu treffen. - Die Diva der schiefen Töne: Florence Foster Jenkins