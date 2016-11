Im Rahmen eines Austauschprogramms arbeitet der französische Inspektor Brunel in London, wo er sich mit einem Anschlag auf den Schriftsteller Morlar konfrontiert sieht. Im Zug seiner Ermittlungen entdeckt er recht seltsame, scheinbar unerklärliche Dinge. Vereint mit der Psychiaterin Dr. Zonfeld, deren Patient Morlar war, kommt er dem Geheimnis des klinisch nahezu toten Schriftstellers auf die Spur. Morlar besitzt telekinetische Fähigkeiten, mittels derer er in der Lage ist, Katastrophen nicht nur vorherzusehen, sondern auch herbeizuführen. Beiden wird klar, dass das Gehirn des Autors immer noch arbeitet. Indizien lassen darauf schließen, dass er eine Kathedrale zum Einsturz bringen will, wenn sich dort die gesamte Machtelite des britischen Königreiches versammelt hat. Der Inspektor, der inzwischen die Psychiaterin als Attentäterin überführt hat, wird nun selbst zum Verbrecher: Er reißt alle lebenserhaltenden Kabel vom Todkranken, doch dessen Gehirn arbeitet weiter. Morlars Hand schreibt den Namen eines Atomkraftwerkes auf, vor dem eine riesige Demonstration stattfinden soll - ein apokalyptisches Ende ist programmiert.