Viele fremde Tierarten sind mit der Zeit hier eingewandert wie etwa Schädlinge im deutschen Wald oder Waschbären. Sie bedrohen unsere heimische Wildnis, gelten als Katastrophe - aber sind sie wirklich immer so negativ einzuschätzen? Caro Matzko und Gunnar Mergner lernen im Nürnberger Tiergarten Tiere kennen, die in ihrer neuen Heimat keinerlei Schaden anrichten. Wie die Flamingos, die sich in Süddeutschland und Holland bereits angesiedelt haben. Die Moderatoren erkennen, dass sich die Natur immer verändert und weiterentwickelt und dass sie sich nicht in einen angenommenen "Urzustand" zurückversetzen lässt. Und in einer sich ständig verändernden Natur können Einwanderer ihre neue Heimat auch stärken.