Ein Serienkiller geht um. Scheinbar friedlich, wie bei einem Selbstmord, scheiden die Opfer aus dem Leben. Murot und das LKA inszenieren einen Mord, der sich im Modus Operandi von den vorherigen unterscheidet, um den Täter zu provozieren. Der lässt sich auch tatsächlich aus der Reserve locken und wird gefasst, doch können ihm die Morde nicht bewiesen werden. Nach und nach stellt sich heraus, dass alle Morde etwas mit Murot zu tun hatten und dass dieser sein letztes Opfer werden soll. Der Täter verfolgt von Anfang an einen perfiden Plan, der sowohl Murot als auch Wächter vor existenzielle Fragen stellt. Neben Ulrich Tukur und Barbara Philipp sind in weiteren Rollen Jens Harzer, Ygal Gleim, Hans Löw, Corinna Kirchhoff und Marina Galic zu sehen. An der Kamera stand Armin Alker, für das Szenenbild war Börries Hahn verantwortlich, den Ton besorgte Peter Senkel. Den Schnitt machte Stefan Blau, um das Kostümbild kümmerte sich Sonja Hesse. Die Produktionsleitung hatte Uli Dautel, die Redaktion lag bei Liane Jessen und Jörg Himstedt. "Es lebe der Tod" heißt der sechste Tatort, den der Hessische Rundfunk (hr) mit Ulrich Tukur als Wiesbadener LKA-Ermittler Felix Murot und Barbara Philipp als dessen Assistentin Magda Wächter produziert hat. Regie führte Sebastian Marka, das Drehbuch stammt von Erol Yesilkaya.