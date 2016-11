Marlo stellt auf eigene Faust Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Kinderschänder Kevin Ford an. Ihr Übereifer rächt sich allerdings. An der Hintertür ertappt Ford die junge Polizistin, durchschaut sogleich Marlos Absichten und droht, ihre Karriere zu zerstören. Tags darauf wird er schwer verletzt in seiner Wohnung aufgefunden. Andys erster Verdacht fällt auf Marlo. Schließlich hatte sie ein starkes Motiv, Ford einzuschüchtern. Gemeinsam mit Sam versucht Andy der jungen Kollegin aus der Bredouille zu helfen.