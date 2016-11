Emma (Jördis Triebel) lebt allein als Schweinezüchterin auf dem heruntergekommenen und hoffnungslos verschuldeten Hof ihrer Familie. Sie behandelt ihre Schweine liebevoll bis zum letzten Tag und schlachtet sie auf ihre ganz zärtliche Art. Die Enteignung des Hofes steht bevor, doch sie will ihre eigene Herrin bleiben und weigert sich standhaft, den schüchternen Polizisten Henner (Hinnerk Schönemann) zu heiraten, der schon lange um sie wirbt. Auch Max (Jürgen Vogel) lebt allein und arbeitet im Autogeschäft von Hans (Martin Feifel), seinem einzigen Freund. Als er erfährt, dass er unheilbar an Krebs erkrankt ist, entwendet er kurzentschlossen Hans' gehortetes Schwarzgeld, schnappt sich vor den Augen seines Freundes den Jaguar eines Kunden und braust davon. In seiner Verzweiflung beschleunigt er in einer Kurve und fährt den Wagen über ein Bord hinaus. Emma wacht wegen eines lauten Krachens auf - ein Jaguar ist auf dem Dach mitten in ihrem Hof gelandet, darin ein scheinbar lebloser Mann. Sie schleppt ihn ins Haus und untersucht ihn neugierig. Im Wrack findet sie eine Plastikdose mit Banknoten, die sie versteckt. Danach zündet sie das Auto an. Max erwacht orientierungslos. Er steht nun völlig mittellos da, muss sich vor Hans verstecken und hat keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Emma hingegen dies weiss genau: Sie will, dass Max bleibt. Nur langsam gewöhnt sich der Stadtmensch an seine neue Situation und findet nach und nach Gefallen an der kuriosen Bäuerin. Doch während sich die beiden näher kommen und Max erstmals in seinem Leben wahres Glück empfindet, droht weiteres Ungemach: von Hans, der seinem diebischen Freund auf der Spur ist, von der Zwangsversteigerung, die demnächst ansteht, und von der Krankheit, die Max unaufhaltsam einholt. Schlimm ist die Angst vor dem Tod, nicht der Tod selbst. Das ist die Philosophie von Schweinezüchterin Emma, die sie ebenso auf ihre Schützlinge anwendet wie auf Max und seine unheilbare Krankheit.