Bondy entscheidet sich, die Zukunft seines Neffen Oliver in die eigene Hand zu nehmen. Oliver hält es in der Schule nicht mehr aus, und Bondy bietet ihm einen Ausbildungsplatz in seinem Bauunternehmen an. Zudem organisiert Bondy für Oliver ein Probetraining in einem hochklassigen schwedischen Eishockey-Team. Das Blatt scheint sich für den vom Schicksal gebeutelten Jugendlichen endlich zum Guten zu wenden. Martin lebt derweil immer noch alleine in seinem Haus, und auch im Bürgermeisteramt laufen die Dinge nicht wie geplant. Der Bau des Klimahafens droht erneut zu scheitern, da die Ingenieurin und Erfinderin des energiesparenden Wellenkraftwerks beabsichtigt, das Kraftwerk in eine andere Stadt zu verlegen. Martin hat nur ein Wochenende Zeit, um die enormen Summen aufzubringen, die es ihm erlauben würden, ihr ein besseres Angebot zu machen. Er weiß, dass nur seine Frau Jackie ihm jetzt helfen kann. Gleichzeitig drohen auch Toms Ermittlungen zu einem Stillstand zu kommen. Toms Verdacht, der Kopf der Drogenbande sei ein Ortsansässiger, scheint zwar richtig, er hat jedoch noch immer keinen endgültigen Beweis. Doch ein abgehörtes Telefongespräch des schwedischen Drogenhändlers mit dem dänischen Drogenbaron über ein geplantes Treffen bringt die entscheidende Wendung: Tom und sein Team haben nun endlich Hoffnung, den Fall lösen zu können ...