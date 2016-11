1. Staffel, Folge 9: Nach dem erfolgreichen Comeback in den Sportwagenrennen startet Mercedes-Benz 1954 zum ersten Mal in der Formel 1. Die Schwaben haben nichts dem Zufall überlassen, sie wollen an die erfolgreiche Zeit der ersten Silberpfeilgeneration anknüpfen. Der neukonstruierte Rennwagen, der W 196 R in der Stromlinienversion, gilt bis heute als einer der schönsten Wagen aller Zeiten. Und mit dem Argentinier Juan Manuel Fangio hat Mercedes-Benz den besten Fahrer dieser Jahre am Start.