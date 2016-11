Per Anhalter durch die Galaxis Heute | Kabel eins | 20:15 - 22:20 Uhr | SciFi-Satire HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Arthur Dent wartet gerade vergeblich auf den Anruf seiner Traumfrau, als Bulldozer sein Haus planieren wollen. Die nächste Überraschung liefert sein bester Freund Ford, der ihm eröffnet, dass er ein Alien ist und sie sofort vor dem Angriff durch vogonische Raumschiffe fliehen müssen. Noch im Bademantel beginnt Arthur sein Abenteuer im All. Original-Titel: The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Laufzeit: 125 Minuten Genre: SciFi-Satire, GB, USA 2005 Regie: Garth Jennings FSK: 6 Schauspieler: Arthur Dent Martin Freeman Ford Prefect Mos Def Zaphod Beeblebrox Sam Rockwell Tricia 'Trillian' McMillan Zooey Deschanel Marvin Warwick Davis Slartibartfast Bill Nighy