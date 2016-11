Sie sichern jede Spur am Tatort, sie analysieren Beweisstücke, sichten Videomaterial aus Überwachungskameras und fahnden nach verräterischen Buchstaben in Schriftstücken. Kriminaltechniker und ihre ausgefeilten Methoden spielen bei der Aufklärung von Straftaten eine entscheidende Rolle. Die Grundlagen dieser Arbeit lernt jeder Polizist in seiner Ausbildung. Die echten Experten aber sind meist schon Jahre oder Jahrzehnte im Dienst und haben sich auf ein ganz bestimmtes Fachgebiet spezialisiert. In dieser Ausgabe von LexiTV geht es um Fingerabdrücke und mikroskopisch kleine Spuren, um gefälschte Testamente und die alles entscheidende Frage: Gibt es das perfekte Verbrechen?