Nach dem Tod seiner Frau will Joseph Binder den Berghof der Familie verkaufen. Seine Kinder sind sichtlich überrascht, allen voran sein ungeliebter Adoptivsohn Philipp. Nach einem Streit mit seinem Vater stürmt Philipp ohne große Erklärungen davon und macht sich auf den Weg in die Berge. Dort schließt er zu den Geologie-Ingenieuren Carsten und Sabine Lechner auf. Diese sind in Begleitung von Bergführer Jan Fugain und Bergretter Tobias Herbrechter auf einer Tour, um hoch oben installierte Messgeräte wieder abzubauen. Philipp arbeitet als Praktikant in der Firma des Ehepaars, doch das ist kein Zufall. Sabine Lechner ist seine leibliche Mutter, sie hat ihn als Baby weggegeben. Plötzlich kommt es zu einem Bergrutsch. Jan wird verletzt, und gerade, als Tobias ihm helfen möchte, geht ein weiterer Bergrutsch ab. Im Tal findet das Bergretter-Team um Markus Kofler den schwer verletzten Jan, und mit ihm die Rucksäcke seiner Begleiter. Der Verdacht liegt nahe, dass auch Tobias unter den Gesteinsmassen begraben wurde. Doch seine Kollegen wollen das nicht wahrhaben und machen sich auf die Suche nach Überlebenden. Schaffen sie es rechtzeitig, bevor die Situation auf dem Berg eskaliert? Denn Philipp verfolgt seine ganz eigenen Pläne. Er hat aus dem Büro der Lechners Sprengstoff entwendet, mit dem er den Berg sprengen und somit den in der Gefahrenzone liegenden Hof seiner Familie zerstören will. Um jeden Preis. Sechs neue Folgen "Die Bergretter" werden donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt.