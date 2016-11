Der richtige Schwiegersohn muss her, denn der soll mit der Heirat gleich die Hälfte des Familienunternehmens übernehmen. So hat es Charlotte Hansens verstorbener Onkel, Besitzer eines florierenden hanseatischen Teekontors, in seinem Testament verfügt. Die Erbin, Charlottes Tochter Sandra, hat da kein gutes Händchen, wie an dem aktuellen Freund ihrer Tochter, ein windiger Nachtklubbesitzer, zu sehen ist. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Viktor sucht Charlotte nun nach dem perfekten Schwiegersohn. Auf einer Hochzeitsfeier müssen Charlotte Hansen, Geschäftsführerin des gut gehenden hanseatischen Teekontors ihres Onkels, und ihr Ex-Mann Viktor mit äußerstem Missfallen erst die Bekanntschaft des neuen Lovers ihrer Tochter Sandra machen und gleich darauf schockiert miterleben, wie Sandra und ihre neue Flamme Sven, Besitzer eines Szene-Nachtklubs und auch sonst eher eine halbseidene Erscheinung, ihre Verlobung verkünden. Noch schockierter sind die besorgten Eltern, als bei der Testamentseröffnung des gerade verstorbenen Onkels klar wird, dass Sandra einen großen Anteil am florierenden Teekontor bei Eheschließung erben und ihr Gatte zu 50 Prozent an dem Familienunternehmen beteiligt wird. Schon allein der Gedanke, der windige Sven könne demnächst Mitbesitzer des Teekontors sein, löst bei Charlotte schieres Entsetzen aus. Schnell hat sie Viktor auf ihre Seite gezogen - sieht der doch in der Unterstützung seiner Ex-Frau eine Chance, Charlotte zurückzugewinnen. Eifrig machen sich die beiden auf die Suche nach dem perfekten Schwiegersohn. Doch der ist nicht so einfach aus dem Hut zu zaubern: Eine Kontaktanzeige lässt zwar jede Menge heiratswilliger Männer bei Charlotte und Viktor hereinschneien; der Richtige ist jedoch nicht mal ansatzweise dabei. Auch der Versuch, den netten Sohn von Charlottes neuem Freund, Dr. van Ahrensen, mit Sandra zu verkuppeln, scheitert kläglich.