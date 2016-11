Der Staatsfeind Nr. 1 Heute | VOX | 22:05 - 00:45 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

NSA-Sicherheitschef Reynolds lässt den Politiker Hammersley töten, wird dabei gefilmt. Das Video landet zufällig in der Tasche von Anwalt Dean (Will Smith) - die Jagd beginnt. Kann ihm Ex-NSA-Mann Brill (Gene Hackman) helfen? Original-Titel: Enemy of the State Laufzeit: 160 Minuten Genre: Thriller, USA 1998 Regie: Tony Scott FSK: 12 Schauspieler: Robert Clayton Dean Will Smith Edward Gene Hackman Thomas Brian Reynolds Jon Voight Rachel F. Banks Lisa Bonet Carla Dean Regina King Kongressabgeordneter Sam Albert Stuart Wilson