Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Realitysoap Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Eine Familie, die mit Leib und Seele der Gastronomie verschrieben ist, hat nun um die Hilfe der Kochprofis gebeten. Als Altersvorsorge und Erbe für die Töchter gedacht, wird die "Ecolounge by Jabinger" zu einer immer größeren Bürde, die die ganze Familie zu tragen hat. Koch und Betreiber Manfred kann bereits eine kulinarische Vergangenheit vorweisen, die sich sehen lassen kann. Mit seinem vorherigen Restaurant schaffte er es immerhin zwei von drei Hauben im Gault Millau zu erkochen. Auch die anderen Familienmitglieder haben alle in der Gastronomie gelernt. Doch allen Anstrengungen zum Trotz, füllt sich das Restaurant mit gehobener Küche einfach nicht. Die finanziellen Sorgen erschweren es Manfred, seine ganze Kreativität und Energie in die Gerichte zu stecken. Der Burnout, der sich bereits seit einiger Zeit ankündigt, wird von Manfred und seiner Frau Maren einfach ignoriert. Können die Kochprofis Frank Oehler, Nils Egtermeyer und Andi Schweiger dem verzweifelten Manfred neuen Mut machen und seine Leidenschaft für das Kochen wieder zum Leben erwecken? Untertitel: Ecolounge by Jabinger in Innsbruck Laufzeit: 60 Minuten Genre: Realitysoap, D 2016 Folge: 339 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets