Schichtsystem, schlechte Bezahlung, hohe körperliche und psychische Belastung, immer Stress und Druck, ausgelaugt mit 50, wenig Anerkennung. Wer möchte schon so einen Job? Aber genauso sieht es aus, wenn man in der Pflege arbeitet. Und das sind überwiegend Frauen. Bis zum Jahr 2030 wird es eine große Versorgungslücke im Pflegebereich geben. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung. Ein Grund: fehlendes Personal. Es gibt immer mehr ältere Menschen in unserer Gesellschaft, aber immer weniger Menschen, die in der Pflege arbeiten wollen. Offen über die Probleme zu sprechen, ist für viele Pflegerinnen und Pfleger schwierig - viele haben Angst um den Job. Beim Care-Slam trauen sie sich. Es ist ein Sprachrohr, um die alltägliche Überlastung, den Druck und Stress zu verarbeiten. / Anja ist 45 Jahre alt und Mutter von drei Kindern. Und sie ist alleinerziehend. Ihr größter Wunsch: einen Partner zu finden, der zu ihr und ihrer Familie passt. Anja hat über ein Jahr ein Videotagebuch geführt und ihren Alltag und ihre Suche nach der großen Liebe mit uns geteilt. / Sex sollte schön sein, doch für manche Frauen ist er vor allem schmerzhaft. Sie leiden unter "Vulvodynie". Sypmtome sind Ziehen, Krämpfe oder Druck im Intimbereich. Bei einigen Frauen treten diese Schmerzen aber nicht nur in Verbindung mit Sex auf, sondern sind ständige Begleiter. Laut Statistik ist jede fünfte Frau zumindest vorübergehend einmal im Leben für einen längeren Zeitraum betroffen. Trotzdem ist es eine Krankheit, die wenig bekannt ist, denn kaum eine Frau spricht offen darüber. Viele Frauen erleben einen wahren Ärztemarathon, bis sie endlich Hilfe bekommen. Auch Sophie ging es da so. Sie hat den Mut gefunden und mit unserer Frau tv-Autorin gesprochen. / Manche Beziehungen dauern Jahrzehnte, andere nur wenige Wochen. Aber, was fast immer bleibt, ist irgendetwas, dass der Ex zurück lässt. Ein T-Shirt, ein Teddy, eine Rohrzange… Irgendetwas bleibt fast immer zurück auch wenn die Liebe längst vorbei ist. Frau tv hat Frauen gebeten, uns ihr Teil vom Ex zu zeigen und zu verraten, was es heute noch für sie bedeutet… - "Keine Lust mehr allein zu sein!" - Berufstätig, alleinerziehend, Single