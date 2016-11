Ob ein Küken das Zeug zum Filmstar hat oder ein Hängebauchschwein zur Rampensau taugt, erkennt Christoph Kappel auf den ersten Blick. Die vierbeinigen Talente trainiert er auf seinem kleinen Hof in Allershausen bei München. Dort lebt und arbeitet er mit über hundert Mitbewohnern ganz unterschiedlicher Spezies: Hund, Katze, Vogel und Maus existieren friedlich nebeneinander. Filmtiertrainer war für Christoph Kappel schon als Kind sein Traumberuf. Anfang der 80er-Jahre öffneten sich für ihn und seine Tiere die Pforten zur Münchner Filmstadt Geiselgasteig. Heute arbeitet er mit seinen Vierbeinern für viele Produktionsfirmen. So etwa haben seine tierischen Filmstars schon mit Hannelore Elsner, Christine Neubauer und Heiner Lauterbach vor der Kamera gearbeitet. Viele bekannte Filmtiere, wie etwa Hausmeister Krauses Dackel Bodo, wurden von Christoph Kappel trainiert.Die oft stressgeladenen Arbeitsbedingungen am Set halten Christoph Kappel nicht davon ab, liebevoll und verantwortungsbewusst mit seinen Schützlingen umzugehen. In jahrzehntelanger Berufserfahrung entwickelte er eigenwillig sanfte und artgerechte Trainingsmethoden für die kleinen und großen Darsteller in Pelz und Federn. Er begegnet Tieren auf Augenhöhe, kommuniziert mit ihnen in ihrer Sprache und motiviert sie spielerisch. So gelingt es ihm, nicht nur erstaunliche Talente bei Tieren zu fördern, er sorgt damit auch immer wieder für Spaß und Lebensfreude bei Mensch und Tier. Meist freuen sich auch die zweibeinigen Filmstars schon ganz besonders auf die Drehtage mit ihren tierischen Kollegen. So hatte zum Beispiel Katharina Thalbach bei den Dreharbeiten zu "Hanni und Nanni" viel Vergnügen mit Ratte Schneewittchen, Brigitte Hobmeier war begeistert von Filmhund Freddy.