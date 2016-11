The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 16:30 - 17:00 Uhr | Sitcom Infos

Mehr Termine Inhalt Penny hat nun doch zugestimmt, Leonard in Las Vegas zu heiraten, obwohl sie schwer daran zu knabbern hat, dass er sich einen Ausrutscher geleistet hat. Damit ihre Freunde bei diesem Moment zumindest virtuell dabei sein können, filmen sie die Zeremonie und übertragen sie via Internet. Alle Freunde treffen sich bei Howard und Bernadette, doch dabei kommt es zu einer Szene zwischen Amy und Sheldon, denn er akzeptiert nicht, dass sie sich getrennt hat. Untertitel: Hochzeitsnacht mit Sheldon Laufzeit: 30 Minuten Genre: Sitcom, USA 2015 Regie: Mark Cendrowski Folge: 1 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Sara Gilbert Raj Koothrappali Kunal Nayyar Penny Kaley Cuoco