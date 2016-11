Was als Familienessen in einem Diner beginnt, endet für Peter in der festen Überzeugung, bald ein reicher Mann zu sein. Dass seine Annahme lediglich auf einer Schatzkarte für Kinder beruht, stört ihn dabei wenig. Umso erstaunlicher ist es, als Peter wenig später tatsächlich konkretere Hinweise auf einen versteckten Schatz entdeckt. Dumm nur, dass er bei seiner Suche bald nicht mehr alleine ist…