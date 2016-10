Das letzte Überseerennen findet vom 28. bis 30. Oktober in Malaysias Hauptstadt Sepang statt. Gut möglich, dass beim 17. Grand Prix und vorletzten Grand Prix der diesjährigen MotoGP-Saison bereits die WM-Titel vergeben werden. Eurosport 2 überträgt vom Freien Training bis zur Siegerehrung an allen drei Renntagen alle drei Klassen live. Das Rennen der Moto3 beginnt am Sonntag um 5 Uhr, das Rennen der Moto2 um 6:15 Uhr bevor um 7:45 Uhr die 20 Runden des MotoGP-Rennens eröffnet werden. Bereits zum 15. Mal findet der Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix auf dem International Circuit in Sepang, rund 50 Kilometer südlich der Hauptstadt Kuala Lumpur, statt. Die 5,5 km lange Rennstrecke ist eine von aktuell sieben Strecken, die vom deutschen Architekten Hermann Tilke entworfen wurden. Sie wurde im Jahr 1999 nach nur 14 Monaten Bauzeit eröffnet und ist seitdem fester Bestandteil des Formel 1- und MotoGP-Kalenders. Der längste Circuit der MotoGP gilt als besonders spannend und ist bekannt für seine extremen Geschwindigkeiten: mit 4 langsamen Kurven, die auf zwei lange Geraden folgen ist die Strecke prädestiniert für spektakuläre Überholmanöver und hohe Geschwindigkeiten. Im Vorjahr siegte in Malaysia in der "Königsklasse" MotoGP der Spanier Dani Pedrosa vor Jorge Lorenzo und Valentino Rossi. In der Moto2 gewann 2015 Johann Zarco aus Frankreich, in der Moto3 der Portugiese Miguel Oliveira. - Qualifying der MotoGP-Klasse (17. von 18 Saisonstationen)