Übertragung der Session 2 des Finales der International Championship von Daqing der World Main Tour im Snooker. Das Turnier ist mit über 650.000 Pfund dotiert, und damit die dritthöchst dotierte Veranstaltung der Welt. Alleine der Sieger erhält einen Scheck über 125.000 Pfund. Gespielt wird das Finale im Modus Best of 19. Aus dem Sichuan International Tennis Center. - International Championship: Finale, Session 2 (Best of 19)