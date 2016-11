Pola Beck (1982) zeigte früh ihr Interesse an Kunst, Fotografie und Film. Von 2005 bis 2011 absolvierte sie ein Regiestudkum an der HFF. Ihr Debüt feierte sie 2008 mit dem Kurzfilm "In deiner Haut". Mit "Am Himmel der Tag" macht sie auf internationaler Ebene auf sich aufmerksam. Weltweit wird der Film auf Festivals und Filmfestspielen gezeigt. Im Wettbewerb um den besten deutschsprachigen Spielfilm gewinnt "Am Himmel der Tag" das Goldene Auge des Züricher Filmfestivals 2012. Pola Beck selbst wird mit dem Hessischen Filmpreis 2013 in der Kategorie "Bester Spielfilm" ausgezeichnet. Auch für Aylin Tezel, geboren 1983, war das Mitwirken bei diesem Projekt ein großer Erfolg. Sie stellt ihr schauspielerisches Talent in der Rolle der Lara unter Beweis. Emotional ergreifend gelingt es ihr, sich in die Rolle der jungen Studentin hineinzuversetzen, die überfordert von den grenzenlosen Möglichkeiten der Zukunft ist. Mehrfach wird das, aus Nordrhein-Westfalen stammende Nachwuchstalent, wegen ihrer Leistung für Preise nominiert. Gewonnen hat sich den Best Actress- Award des 30. Torino Film Festivals, den deutschen Schauspielpreis 2013 als beste Nachwuchsschauspielerin und bei dem Sehsüchte- Studentenfestival 2013 in Potsdam, die Auszeichnung "Best Acting". Sehr überzeugend ist außerdem Henrike von Kuick, geboren 1985, in ihrer Rolle der Nora.