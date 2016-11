2. Runde. Auf die Frage, was Mark Allen (30) beim Snooker ändern würde, wenn er denn könnte, antwortete er: „Den Dress Code.“ Allen glaubt, dass die aktuellen Vorgaben auch ein Grund sind, warum es dem Sport an Nachwuchs mangelt. Der Nordire selbst ließ sich weder vom Outfitzwang noch von Misserfolgen vom Spielen abhalten und feierte elf Jahre nach seinem Debüt den ersten wirklich großen Erfolg: Im März siegte er gegen Ricky Walden im Finale der Players Tour Championship. - 3. Turniertag, 2. Runde (Best of 7)