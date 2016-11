Im Kühlraum der Dresdener Brauerei "Dobitzer Bräu" wird die Leiche des Verkaufsleiters Udo Schaffert gefunden. Während die Spuren gesichert werden, taucht schon die Presse auf. Kommissar Ehrlicher schmeißt den Reporter kurzerhand raus. Das bleibt nicht ohne Folgen. Der Polizeipräsident stellt Ehrlicher vor die Wahl: Entweder wird der Fall in den nächsten drei Tagen gelöst oder dem Hauptkommissar drohen Suspendierung vom Dienst und ein Disziplinarverfahren! Das Mordopfer war nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, sondern auch ein Frauenheld. Kain nimmt die diversen Freundinnen unter die Lupe. Mit Nachbarin Rita Merz und einer gewissen Christina Born hatte Schaffert gleichzeitig ein Verhältnis. Angeblich machte das den Damen nichts aus. Auch seiner Sekretärin Sylvia Lehmann war der Bierfachmann zugetan. Ehrlicher zieht inzwischen von einer Kneipe in die nächste. Die meisten Wirte haben einen Vertrag mit dem ermordeten Verkaufsleiter abgeschlossen und schenken "Dobitzer Bräu" aus. So auch Funke, Besitzer des Restaurants "Schloß Eichinger", bei dem Ehrlicher ausführliche Informationen einholt. Peter Kreiling, Vertreter der Konkurrenz-Brauerei "Eichen Pils" war Schaffert offensichtlich nicht gewachsen. Trotz kleinerer Hinweise führen die Ermittlungsbemühungen der beiden Kriminalisten, die von einer Polizeibeamtin aus dem Sittendezernat untersützt werden, zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. War nun Eifersucht oder Konkurrenzkampf das Mordmotiv? Ehrlicher und Kain stehen vor einem weiteren Rätsel. Wo ist der Wagen des Toten? Bewaffnet mit Handy, machen sie sich noch einmal auf den Weg zu ihrem Informanten. Und das Ultimatum des Polizeipräsidenten läuft langsam ab. u. a.