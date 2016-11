Opfer mit eisernem Willen Ein Reifenhändler wird in seinem Büro von drei Maskierten überfallen. Die Männer wollen unbedingt den Code des Tresors wissen. Doch an ihrem Opfer beißen sie sich die Zähne aus. Zum dritten Mal Opfer Der Juwelier hat es gründlich satt: schon wieder ein Überfall! Deshalb rüstet er auf. Mit einer Technik, an der jeder Räuber scheitern muss glaubt er. Messermann überfällt Spielcasino Mit einem Küchenmesser bedroht ein Maskierter die Angestellte eines Spielcasinos. Er macht nur geringe Beute. Die überfallene Frau ist sicher: Er war schon einmal da - als Gast. Spaziergang in den Tod? Eine pensionierte Lehrerin macht einen Spaziergang im Wald und kehrt nicht zurück. Wurde sie ermordet? Zeugenaussagen untermauern diese schreckliche Vermutung. Die XY-Preisträger zu Gast im Studio Gemeinsam gegen das Verbrechen - Messermann überfällt Spielcasino