Der etwas ungeschickte Inspector Gadget ist ein Cyborg. Mit seiner Nichte Sophie und Hund Fino kämpft er gegen den fiesen Führer der MAD-Organisation Dr. Kralle: Dr. Kralle hat Madtana Jones losgeschickt, um die riesigen Steinfiguren auf der Osterinsel in Bewegung zu setzen. Dr. Kralle will mit ihrer Hilfe Metro City dem Erboden gleich machen... / Der Siegerpokal beim Formel 11 Rennen ist magnetisch. Dr. Kralle will ihn gewinnen, um alle Sicherheitskameras in Mega City außer Gefecht zu setzen...