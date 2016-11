How to Get Away with Murder Heute | VOX | 22:10 - 23:05 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Nach dem mysteriösen Verschwinden von Rebecca Sutter muss das Tagesgeschäft in der Kanzlei von Starverteidigerin Annalise Keating weitergehen. Während sie mit ihrem Mitarbeiter Frank Delfino rätselt, wer Rebecca umgebracht haben könnte, sind Wes, Laurel, Michaela, Connor und Asher noch immer im Ungewissen und beschuldigen sich gegenseitig, Rebecca zur Flucht verholfen zu haben. Vor allem Wes droht, die Kontrolle zu verlieren, auch, weil er noch immer von Schuldgefühlen wegen Sam geplagt wird. Währenddessen steht ein neuer, PR-wirksamer Fall an: Die Hapstall-Geschwister werden angeklagt, ihre Adoptiveltern gefoltert und ermordet zu haben. Der Fall scheint eindeutig, da die Tante der Beschuldigten die Hapstall-Geschwister zur Tatzeit vom Haus der Opfer hat fliehen sehen - ein perfekter Fall für Annalise Keating und ihr Team. Indes sitzt Annalises Geliebter Nate fälschlicherweise wegen des Mordes an Sam in Untersuchungshaft. Um nicht mit Nate in Verbindung gebracht zu werden und den Verdacht von ihren Schützlingen abzulenken, bittet Annalise widerwillig ihre alte Kollegin und Bekannte Eve Rothlow, die Verteidigung von Nate zu übernehmen. Untertitel: Dunkle Aussichten Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2015 Regie: Bill D'Elia Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Annalise Keating Viola Davis Nate Lahey Bill Brown Wes Gibbins Alfred Enoch Connor Walsh Jack Falahee Michaela Pratt Aja Naomi King Asher Millstone Matt McGorry Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets